Собственная криптовалюта Facebook будет запущена в первом квартале 2020 года

Собственная криптовалюта Facebook будет запущена в первом квартале 2020 года24.05.2019 13:22
В компании Facebook свою криптовалюту называют GlobalCoin, но скорее всего она получит название Libra.
Такое предположение было сделано после регистрации в Швейцарии блокчейн компании Libra Network.
По данным BBC, в первом квартале следующего года Facebook запустит новый альткоин, а его тестирование начнется до конца 2019 года.
Летом глава Facebook должен озвучить подробные планы по развитию собственной криптовалюты.
Известно, что в прошлом месяце Марк Цукерберг провел встречу с главой Банка Англии Марком Карни. Они обсуждали риски и запуск виртуальной валюты.
Также Цукерберг обращался в Казначейство США с целью получения поддержки криптовалюты.
Велись переговоры и с Western Union для обеспечения организации быстрых переводов средств между клиентами, у которых нет банковской карты.
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