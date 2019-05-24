Собственная криптовалюта Facebook будет запущена в первом квартале 2020 года

В компании Facebook свою криптовалюту называют GlobalCoin, но скорее всего она получит название Libra.

Такое предположение было сделано после регистрации в Швейцарии блокчейн компании Libra Network.

По данным BBC, в первом квартале следующего года Facebook запустит новый альткоин, а его тестирование начнется до конца 2019 года.

Летом глава Facebook должен озвучить подробные планы по развитию собственной криптовалюты.

Известно, что в прошлом месяце Марк Цукерберг провел встречу с главой Банка Англии Марком Карни. Они обсуждали риски и запуск виртуальной валюты.

Также Цукерберг обращался в Казначейство США с целью получения поддержки криптовалюты.

Велись переговоры и с Western Union для обеспечения организации быстрых переводов средств между клиентами, у которых нет банковской карты.