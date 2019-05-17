Snapdragon 730 в тестах AnTuTu показал результаты как Snapdragon 835

Индийский инсайдер на своей странице в Twitter показал скриншот с тестирования в AnTuTu неизвестного смартфона, оснащенного новым мобильным процессором Snapdragon 730.

В AnTuTu аппарат с новым чипом набрал 203 тыс. баллов. Такое количество баллов было у устройств с Snapdragon 835, а такие процессоры устанавливали на флагманы 2017 года.

Напомним, Snapdragon 730 должны получить Xiaomi Mi A3 и Lenovo Z6 Youth Edition, также такой чип есть в смартфоне Samsung Galaxy A80. Новый мобильный процессор производится по 8-нанометровому технологическому процессу LPP.

Он на рынке заметит Snapdragon 710, который на 35% слабее своего предшественника и вдвое медленнее при работе с системой искусственного интеллекта.