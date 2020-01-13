СМИ: Xbox Series X в отличие от PlayStation 5 не получит эксклюзивных игр

До выхода нового поколения консолей еще очень далеко, так как они в продаже появятся только в конце года, при этом в Сети с каждым месяцем появляется все больше подробностей.

Недавно сообщалось, что Microsoft с новым поколением консоли Xbox не будет совершать прошлые ошибки.

Тогда представитель сообщил, что для нового поколения игровой приставки будет большое количество эксклюзивов.

Но вот по данным авторитетного интернет-рессурса Kotaku, консоль Xbox Series X в продажу выйдет без эксклюзивов.

При этом Sony PlayStation 5 уже на старте получит несколько эксклюзивных проектов. Стоит отметить, что Xbox Series X будет предлагаться с новыми играми, но разработчики консоли ранее объявляли, что эти игры будут работать не только Xbox Series X, но также и на Xbox One.

В Sony решили использовать другую политику, и выпустят игры исключительно для PlayStation 5.