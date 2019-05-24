СМИ: Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями

Сотрудники Snapchat могли просматривать данные пользователей, о чем сообщило издание Vice со ссылкой на бывших работников сервиса.

По данным издания, ранее те, кто имел доступ к данным пользователей, злоупотребляли своими возможностями, так как особой защиты от просмотра данных не было.

Работники сервиса Snapchat могли получить доступ к местоположению по почте и номеру телефона.

Контент пользователей просмотреть сотрудники не могли, так как он быстро исчезает из серверов сервиса.

Но они могли увидеть, откуда и кому он был направлен. Специалисты полагают, что просмотр данных был возможен ранее, но сейчас у сотрудников нет доступа к инструментам, который позволял получить данные, или эти инструменты находятся под жестким контролем.