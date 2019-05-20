СМИ: Huawei начала запасать важные комплектующие еще полгода назад

Одним из самых ярких событий последних дней является неприятная для компании Huawei ситуация, в рамках которой с компанией прекратят сотрудничество американские компании.

Более подробно об этом «Астера» писала ранее, а теперь в СМИ появились данные, что компания Huawei начала запасать важные комплектующие еще полгода назад.

При этом отмечается, что делать запасы производитель начал, как раз на случай, если произойдет обострение торговой войны с США.

Запасы были сделаны в первую очередь тех комплектующих, которые критически необходимы производителю, однако в числе них нет основных комплектующих типа микросхем.

Но несмотря на запас некоторых комплектующих проблема с использованием операционной системы Google не решится.