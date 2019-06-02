СМИ: Foxconn прекратил выпускать смартфоны Huawei

В Китае завод Foxconn прекратил производство смартфонов компании Huawei. Как сообщают местные СМИ, пока остановлено производство аппаратов предназначенных на экспорт.

Источники уточнили, что Foxconn остановил несколько линий, где происходила сборка смартфонов Huawei.

Остальные потоки работают, но они выпускают смартфоны для внутреннего рынка.

Стоит отметить, что недавно представленный Honor 20 в Китае оказался очень популярным. Его представили и для Европы, но в этот регион аппарат так и не поступил в продажу.

Напомним, из-за ограничений со стороны США компания Huawei лишилась возможности работать с ключевыми компаниями, и ее лишили даже «Андроида».