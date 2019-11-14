СМИ: Apple в 2020 году объединит цифровые подписки на свои сервисы

СМИ: Apple в 2020 году объединит цифровые подписки на свои сервисы14.11.2019 23:51
Американским СМИ удалось узнать, что компания Apple готовится к объединению своих подписок.
Речь идет о создании единой подписки на News+, Apple TV+ и Apple Music.
Новое предложение для клиентов компании должно появится в 2020 году.
Сколько будет стоить единая подписка пока неизвестно, но в случае ее возникновения издания в News+ начнут зарабатывать меньше.
Сейчас новостной сервис стоит 10 долларов в месяц, из которых половина отчисляется изданиям.
Что касается платных сервисов iCloud и Arcade, то про них пока ничего не известно, и возможно их тоже включат в единый пакет.
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