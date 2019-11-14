СМИ: Apple в 2020 году объединит цифровые подписки на свои сервисы

Американским СМИ удалось узнать, что компания Apple готовится к объединению своих подписок.

Речь идет о создании единой подписки на News+, Apple TV+ и Apple Music.

Новое предложение для клиентов компании должно появится в 2020 году.

Сколько будет стоить единая подписка пока неизвестно, но в случае ее возникновения издания в News+ начнут зарабатывать меньше.

Сейчас новостной сервис стоит 10 долларов в месяц, из которых половина отчисляется изданиям.

Что касается платных сервисов iCloud и Arcade, то про них пока ничего не известно, и возможно их тоже включат в единый пакет.