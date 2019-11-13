СМИ: Apple представит 16-дюймовый MacBook Pro 13 ноября

Ожидалось, что Apple в октябре проведет презентацию, на которой представят новые наушники, планшеты и ноутбук с 16-дюймовым экраном.

Никакой презентации в прошлом месяце так и не было, а новые наушники AirPods Pro просто анонсировали без отдельного мероприятия.

По данным Bloomberg, та же участь ждет и MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. Изданию удалось узнать, что новый ноутбук представят 13 ноября.

Ожидается, что стоимость нового MacBook Pro будет как у MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем – от 2400 долларов.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что размеры корпуса MacBook Pro останутся на уровне текущей генерации ноутбука, а размер экрана будет увеличен за счет уменьшения рамок вокруг дисплея.