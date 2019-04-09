СМИ: Apple может купить 5G модемы у Huawei

В Европе, Китае и США в 2019 году начнут запускать в коммерческое использование 5G, а в Корее новый стандарт связи уже запустили в коммерческое использование.

Также в текущем году производители создадут выбор моделей смартфонов с 5G и возможно в списке будут и iPhone, причем модемы они получат от Huawei.

В целом политика Huawei была такова, что аппаратные решения созданные собственными силами компании могут использоваться только в смартфонах серии Huawei и Honor.

Но новые данные указывают, что китайская компания начнет поставки своих модемом с поддержкой 5G другим производителям, а точнее пока только Applе.

По данным Engadget, речь ведется о поставках 5G-модема Balong 5000, который дебютирует на гибком смартфоне Huawei Mate X.

Ранее сообщалось, что Apple не сможет выпустит iPhone с 5G к 2020 году, так как она не определилась с поставщиком модемов 5G.

Для производителя поставщиком могут выступить Qualcomm или Intel, но с первой у компании юридические споры, а у второй нет подходящих решений.

Что касается Samsung, то с ней Apple вообще не хочет связываться. Таким образом, получается что единственным поставщиком может стать только Huawei.