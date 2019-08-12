Смартфоны Xiaomi Redmi 6 и Redmi 6A обновились до Android Pie

Xiaomi в июне набирала группу для тестирования Android Pie на бюджетных смартфонах Redmi 6 и Redmi 6A. Теперь эти модели официально получили MIUI 10 с Android Pie.

Фирменная оболочка MIUI 10 для Redmi 6 и Redmi 6A была доступна и ранее, но тогда она была создана на базе Android 8.1, а теперь ее переработали уже под актуальную версию Android.

Новая прошивка очень большая по объему, ведь для ее установки требуется 1,3 ГБ свободного места в памяти устройства.

В Redmi 6 и Redmi 6A с новой версией MIUI 10 появится темная тема, новые опции и актуальный патч безопасности ОС.