Смартфоны Xiaomi получили удешевлённую 108-Мп камеру Samsung

Смартфоны Xiaomi получили удешевлённую 108-Мп камеру Samsung08.12.2019 18:48
При этом в смартфонах южнокорейской компании будет установлен более дорогой датчик, который к тому же будет иметь улучшенные возможности съемки.
Известный и авторитетный сетевой информатор раскрыл особенности 108-Мп датчика камеры в смартфонах Xiaomi.
Как выяснилось, модуль, поставляемый Samsung китайской компании, является удешевленным вариантом того, который установят во флагмане Galaxy S11+.
В китайских смартфонах установлен датчик Samsung ISOCELL Bright HMX и он же будет использоваться в обычном Galaxy S11.
При этом в Galaxy S11+ установят эксклюзивный модуль собственной разработки компании, который будет дороже, но при это создаст качественные фото и видео в сравнении с Samsung ISOCELL Bright HMX.
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