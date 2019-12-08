Смартфоны Xiaomi получили удешевлённую 108-Мп камеру Samsung

При этом в смартфонах южнокорейской компании будет установлен более дорогой датчик, который к тому же будет иметь улучшенные возможности съемки.

Известный и авторитетный сетевой информатор раскрыл особенности 108-Мп датчика камеры в смартфонах Xiaomi.

Как выяснилось, модуль, поставляемый Samsung китайской компании, является удешевленным вариантом того, который установят во флагмане Galaxy S11+.

В китайских смартфонах установлен датчик Samsung ISOCELL Bright HMX и он же будет использоваться в обычном Galaxy S11.

При этом в Galaxy S11+ установят эксклюзивный модуль собственной разработки компании, который будет дороже, но при это создаст качественные фото и видео в сравнении с Samsung ISOCELL Bright HMX.