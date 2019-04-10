Смартфоны Xiaomi Mi 6, Mi Note 3 и Mi Mix 2 скоро обновят до Android 9.0 Pie

Разработчики готовятся обновить Xiaomi Mi 6 до актуальной версии Android, причем обновление должны начать распространять сразу для китайской и глобальной версии смартфона.

Сейчас для Xiaomi Mi 6 распространяется обновление размером 498 МБ. В нем исправили ряд ошибок, добавили возможность разблокировки по лицу и улучшили панель уведомлений.

Следующее обновление должно принести на смартфон Xiaomi Mi 6 систему Android 9.0 Pie.

Также до этой версии «Андроида» обновят Xiaomi Mi Note 3 и Mi Mix 2. В новом обновлении MIUI 10 с Android 9.0 Pie в смартфонах Xiaomi должны появиться полноэкранные жесты, режим Game Turbo, а также обновленные иконки, новые системные звуки и ряд других нововведений.