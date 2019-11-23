Над подэкранными камерами работает много производителей, включая Xiaomi.

Последняя данную технологию анонсировала еще летом этого года.

При этом представители компании заявили, что активно работают над подэкранными камерой, а точнее над тем, чтобы она работала без проблем и создавала качественные фото.

То есть смартфоны Xiaomi и Redmi скоро получат подэкранные камеры, и возможно первые такие аппараты появятся уже в следующем году.

Камеры, расположенные под экраном, будут незаметны пользователю, пока они не будут активированы.