Смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e появились в базе данных TENAA

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e появились в базе данных TENAA

28.06.2019 18:34

Благодаря этому стали известны некоторые официальные характеристики. Напомним, что ранее инсайдер уже публиковал довольно подробные характеристики устройств, но теперь есть и первые официальные данные, правда не все.


Смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e появились в базе данных TENAA, благодаря которой можно сказать, что устройства окажутся некими аналогами Mi 9 и Mi 9 SE.

Доступная модель в линейке будет оснащена 6,0-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Ее габариты составят 153,47 х 71,85 х 8,475 мм, а емкость аккумулятор будет 3 940 мАч. Такая же батарея будет установлена и в старшей модели.

Последняя получит 6,4-дюймовый дисплей Full HD+. Работать Xiaomi CC9 будет на процессоре Snapdragon 730, а оперативной памяти предложат от 4 ГБ, тогда как встроенной будет от 64 ГБ.

Ранее представители бренда сообщали, что основная камера устройства получит разрешение 48 Мп, а селфи-камера будет с датчиком на 32 Мп. Размеры CC9 — 156,8 х 74,4 х 8,67 мм.

Все подробности о смартфонах, ориентированных на молодую аудиторию, будут раскрыты уже через несколько дней.

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