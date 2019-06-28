Благодаря этому стали известны некоторые официальные характеристики. Напомним, что ранее инсайдер уже публиковал довольно подробные характеристики устройств, но теперь есть и первые официальные данные, правда не все.



Смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e появились в базе данных TENAA, благодаря которой можно сказать, что устройства окажутся некими аналогами Mi 9 и Mi 9 SE.

Доступная модель в линейке будет оснащена 6,0-дюймовым экраном с разрешением Full HD+. Ее габариты составят 153,47 х 71,85 х 8,475 мм, а емкость аккумулятор будет 3 940 мАч. Такая же батарея будет установлена и в старшей модели.

Последняя получит 6,4-дюймовый дисплей Full HD+. Работать Xiaomi CC9 будет на процессоре Snapdragon 730, а оперативной памяти предложат от 4 ГБ, тогда как встроенной будет от 64 ГБ.

Ранее представители бренда сообщали, что основная камера устройства получит разрешение 48 Мп, а селфи-камера будет с датчиком на 32 Мп. Размеры CC9 — 156,8 х 74,4 х 8,67 мм.

Все подробности о смартфонах, ориентированных на молодую аудиторию, будут раскрыты уже через несколько дней.