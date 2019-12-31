Компания Vivo в России объявила о начале сотрудничества с компанией «Связной».

Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.

В частности, при покупке смартфона V17 будет предложен подарок в видео смартфона Y91C1. Модели V17 Neo, Y19, Y11, Y12 при этом предлагают по «Трейд-ин».

В рамках этой программы будет предоставлена скидка в размере 3 тысяч рублей, если принести и сдать старый смартфон или планшет.