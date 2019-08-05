Смартфоны Vivo 1918 и Vivo 1916 появились в Geekbench

Два новых устройства протестировали в популярном бенчмарке Geekbench, где и появились данные о моделях.

Смартфоны имеют кодовое название Vivo 1918 и Vivo 1916. Первый получил процессор Snapdragon 710, операционную систему Android 9.0 Pie, а также четыре гигабайта оперативной памяти.

В одноядерном режиме эта модель заработала 1 933 балла, тогда как в многоядрном тесте результат составил 6 046 баллов.

Что касается второй модели Vivo 1916, то он имеет чип Snapdragon 665, последний Андроид и 3 ГБ оперативной памяти. Результаты тестов этой новинки составили 1512 и 5278 баллов.