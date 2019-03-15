Смартфоны Sony Xperia 10 и 10 Plus с экранами 21:9 стали доступны в РФ

На российском рынке начинаются продажи новых смартфонов от компании Sony.

С 15 марта в РФ стартовали продажи Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а позже в марте появится в магазинах еще Xperia L3.

Все эти устройства были показаны на MWC 2019. Там же дебютировал и новый флагман Sony Xperia 1, но он еще не продаётся на глобальном рынке.

Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus можно купить за 24 990 рублей и 29 990 рублей соответственно. Эти аппараты отличаются от всех остальных смартфонов новым форматом экрана, соотношение сторон которого составляет 21:9, причем в нем нет никаких вырезов.

В Xperia 10 установлен дисплей 6-дюймов, а у версии Plus диагональ экрана составляет 6,5-дюйма. Разрешение дисплеев 1080х2520 точек.

Смартфоны Xperia 10 и Xperia 10 Plus созданы на базе процессора Snapdragon 630, причем в обычной версии установили 3 ГБ оперативной памяти, а вот в старшей модели 4 ГБ памяти.

На тыльной стороне устройств расположена двойная основная камера с модулями 13+5 Мп у Xperia 10 и 13+8 Мп в Xperia 10 Plus. Фронтальная камера в смартфонах на 8Мп.

Новинки можно купить в темно-синем, серебристом и черном цвете. Эксклюзивным цветом для Xperia 10 стал розовый, а у Xperia 10 Plus – золотой.

При покупке до 30 апреля новых японских смартфонов каждый получит бесплатный доступ на год к фильмам и сериалам сервиса Okko, а также доступ к коллекции фильмов «Xperia 21:9», которую специально адаптировали под оригинальное разрешение новых Xperia.



Что касается Xperia L3, то она появится до конца марта и будет предлагаться за 14 990 рублей. Ее можно будет купить в черном и золотистом цвете. В этом смартфоне экран с диагональю 5,7-дюйма и разрешением 1440х720 пикселей.

«Сердцем» аппарата стал процессор MediaTek Helio P22 и 3 ГБ ОЗУ, постоянной памяти установили 32ГБ. Основная камера в Xperia L3 двойная с датчиками 13+2 Мп. Фронтальная на 8 Мп.