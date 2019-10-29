Смартфоны серии iPhone 11 смогут работать дольше

Apple для своих новых моделей смартфонов разработала новые защитные чехлы со встроенным аккумулятором.

Это уже традиционный аксессуар, который, как правило, поступает в продажу через некоторое время после выхода смартфонов.

Фирменный чехол Smart Battery Case будет выпущен для всей серии смартфонов, представленных в сентябре — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Дизайн чехла остался без изменений, за исключением выреза под квадратный блок основной камеры.

Упоминание о новых Smart Battery Case, а также их изображение было обнаружено в последней версии мобильной операционной системы iOS 13.

Характеристики чехла со встроенным аккумулятором пока неизвестны.