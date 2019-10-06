Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 10

Смартфоны серии Huawei P30 получили новую бета-версию EMUI 1006.10.2019 19:43
Линейка смартфонов Huawei P30 еще в прошлом месяце получила бета-версию EMUI 10 на новой операционной системе от Google.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в первой бета-версии EMUI 10 на смартфонах линейки Huawei P30 перестал работать Google Pay.
Эту проблему решали не только разработчики китайской компании, но также и в компании Google.
Теперь Huawei P30 начал получать вторую бета-версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10.
Прошивка под номером 10.0.0.153 имеет размер 813 МБ и содержит ряд исправлений и ошибок, которые были замечены в первой сборке бета-версии.
Также заявлено о повышении стабильности работы всей системы. Финальная версия EMUI 10 для Huawei P30 должна выйти в ноябре.
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