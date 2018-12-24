Смартфоны Samsung стали лучше с новейшим Android и оболочкой One UI

Samsung продолжает тестировать свою новую фирменную прошивку One UI, созданную на базе Android 9.0 Pie.

Недавно эту прошивку стали получать смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+, причем некоторым стала доступна сразу стабильная версия One UI.

По данным источников, новая программная оболочка получила большое количество нововведений. Среди них повышение автономности работы, отключение сервисов и настройка на активацию экрана, если аппарат взяли со стола в руки.

Также теперь в Galaxy S9 и Galaxy S9+ с прошивкой One UI для того чтобы сделать скриншот нужно всего лишь на короткое время зажать уменьшения громкости и питания.

Ранее для создания скриншота требовалось удерживать кнопки несколько секунд.

Обновление Galaxy S9 и Galaxy S9+ с One UI пока доступно выборочно и не во всех регионах. Его можно скачать «по воздуху», но для этого нужно 1,7 ГБ свободного места на смартфоне.