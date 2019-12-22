Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

В Федеральной комиссии по связи США провели проверку популярных смартфонов Apple и Samsung, и признали их опасными для здоровья.

Ведомство зафиксировало в iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10 слишком высокий показатель радиочастотного излучения.

Он в смартфонах превышает допустимый, а в iPhone 8 он превысил норму в пять раз.

После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.

В ведомстве еще отметили, что производители знают о завышенных нормах, но заведомо обманывают потребителей указывая что их устройства являются безопасными.