Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья

Смартфоны Samsung и Apple признали очень опасными для здоровья22.12.2019 19:59
В Федеральной комиссии по связи США провели проверку популярных смартфонов Apple и Samsung, и признали их опасными для здоровья.
Ведомство зафиксировало в iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10 слишком высокий показатель радиочастотного излучения.
Он в смартфонах превышает допустимый, а в iPhone 8 он превысил норму в пять раз.
После исследования юридическая фирма FeganScott решила на производителей подать в суд за угрозу здоровья потребителей.
В ведомстве еще отметили, что производители знают о завышенных нормах, но заведомо обманывают потребителей указывая что их устройства являются безопасными.
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