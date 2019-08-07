Смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 Edge начнут получать обновления

В начале лета корейский производитель «списал» Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. В компании решили, что это уже устаревшие смартфоны и обновлять их не стоит. Причем речь идет не об обновлении ОС, а о системе безопасности.

Но после официального объявления о прекращении выпуска квартальных обновлений системы безопасности, было решено вернуть Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge в список обновляемых моделей.

В текущем квартале владельцы этих смартфонов получат обновление.

Стоит отметить, что указанные модели были представлены более трех лет назад, и сейчас компания Samsung одна из немногих производителей, которые так долго поддерживают свои устройства.