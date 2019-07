Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч

Samsung готовит к презентации не только флагманскую линейку Galaxy Note10, но также и ряд недорогих смартфонов.

По данным источника, скоро будет представлено пять новинок среднего уровня, и все они получат большую батарею.

Среди новинок будет Galaxy R3 и R5. Про эти смартфоны пока ничего не известно за исключением емкости аккумулятора.

Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.

Также корейская компания готовит Galaxy A30s, A50s и A70s. Первые две модели оснастят батареей 4000 мАч, а последний получит аккумулятор на 4500 мАч.

Upcoming #Samsung Galaxy phones-

A30s & A50s both with 4000mAh????

A70s with 4500mAh???? & 45W fast charging⚡️

— #MiFan Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) July 28, 2019