Смартфоны Samsung Galaxy M10 и M20 оценят в 135 и 215 долларов

Презентация смартфонов из линейки недорогих устройств ожидается в этом месяце, а пока в Сети появилась информация о их стоимости.

Уже известно, что в линейке недорогих смартфонов будет три модели, среди которых Samsung Galaxy M10 и M20. Именно их презентация пройдет в январе, а вот версию Galaxy M30 представят позднее.

Первые два смартфона будут дебютировать на специально организованном мероприятии в Индии.

Как стало известно, Galaxy M10 будет оценен в 135 долларов, а модель M20 обойдется уже в 215 долларов. Оба аппарата получат экраны типа Infinity-V Display, в которых будет каплевидный вырез.