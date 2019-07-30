Смартфоны Pocophone F1 стали получать важное обновление

Владельцы смартфонов Pocophone F1 получили долгожданное обновление, в котором решена проблема работы сенсорного экрана.

Обновление MIUI 10.3.6.0 требует для установки 269 МБ. В этом пакете не только исправление работы сенсорного экрана, но также и июньский патч безопасности Android.

Также разработчики улучшили работу режима «в кармане» и устранили ошибку, которая блокировала работу экрана во время оповещения.

Напомним, что после обновления у некоторых владельцев Pocophone F1 перестали работать сенсорные экраны.

Компания даже просила прислать смартфоны в офис, для того чтобы разобраться с возникшей проблемой.