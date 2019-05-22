Смартфоны компании Huawei могут остаться без новых процессоров

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Смартфоны компании Huawei могут остаться без новых процессоров

22.05.2019 20:05

Корпорация ARM запретила сотрудничать с Huawei и другими ее дочерними компаниями.

Руководство направило всем распоряжение, в котором указано, что все сотрудники должны прекратить поддержку и сотрудничество с Huawei по всем контрактам. Также в распоряжении указали причину.

Несмотря на то, что ARM является британской компанией, в ней приняли решение прервать работу с китайской компанией в связи с внесением последней в черный список организаций, которым запрещено работать с американскими компаниями без специального разрешения США.

ARM это один из крупнейших производителей, разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах.

Без поддержки ARM компания Huawei не сможет разрабатывать новые процессоры на базе технологий ARM.

США на 90 дней ослабили давление на компанию Huawei

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

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