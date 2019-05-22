Смартфоны компании Huawei могут остаться без новых процессоров

Корпорация ARM запретила сотрудничать с Huawei и другими ее дочерними компаниями.

Руководство направило всем распоряжение, в котором указано, что все сотрудники должны прекратить поддержку и сотрудничество с Huawei по всем контрактам. Также в распоряжении указали причину.

Несмотря на то, что ARM является британской компанией, в ней приняли решение прервать работу с китайской компанией в связи с внесением последней в черный список организаций, которым запрещено работать с американскими компаниями без специального разрешения США.

ARM это один из крупнейших производителей, разработчиков и лицензиаров архитектуры 32-разрядных и 64-разрядных RISC-процессоров, ориентированных на использование в портативных и мобильных устройствах.

Без поддержки ARM компания Huawei не сможет разрабатывать новые процессоры на базе технологий ARM.