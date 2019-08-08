К такому выводу пришли аналитики фирмы IHS Markit, опубликовавшие данные по продажам смартфонов на мировом рынке за второй квартал этого года.

Тот факт, что смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone в очередной раз подтверждает, что прошлогодние флагманы Apple оказались провальными.

В результате американская компания по поставкам оказалась только четвертой уступив Oppo. Последняя поставила 36,2 млн смартфонов, а у Apple показатель составил 35,3 млн штук.

Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.

Доля первой на рынке составила 23%, а второй – 18%.