Смартфоны Mi A3 и Mi A3 Lite получат процессоры серии Snapdragon 700

Редактор XDA Developers раскрыл некоторые подробности про флагманский смартфон «Геркулес», а также поведал про одни из самых ожидаемых смартфонов — Mi A3 и Mi A3 Lite.

По данным инсайдера, в 2019 году китайская компания выпустит три аппарата серии Mi A, два из которых сейчас носят кодовые названия Bamboo_sprout и cosmos_sprout, а вот третий Pyxis.

Приставка sprout относится к устройствам, входящим в программу Android One. Так, Mi A1 называли tissot_sprout, Mi A2, а Mi A2 Lite – jasmine_sprout и daisy_sprout.

Помимо этого серия будет создана на процессорах Snapdragon 700 серии. Предполагается использование Snapdragon 710 или 712, но не исключено что Mi A3 получит Snapdragon 730.