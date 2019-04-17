Смартфоны линейки Samsung Galaxy A пользуются ажиотажным спросом

Это доказывают объёмы реализации устройств, ведь только за 40 дней с момента выхода на рынок Индии Galaxy A были реализованы в количестве 2 млн экземпляров.

Это отличный показатель, к тому же стало известно, что компания получила с продаж 500 млн долларов, а это значит, что в среднем стоимость одного смартфона составила 250 долларов.

То есть уже можно говорить уверенно, что новая линейка смогла составить на рынке конкуренцию подобным устройствам от Xiaomi и Huawei.

Пока на индийском рынке предлагаются модели Galaxy A10, A30 и A50. До конца текущего года Samsung намерена только в Индии реализовать смартфонов на сумму 4 млрд долларов.