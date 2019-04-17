Смартфоны линейки Samsung Galaxy A пользуются ажиотажным спросом

Смартфоны линейки Samsung Galaxy A пользуются ажиотажным спросом17.04.2019 18:19
Это доказывают объёмы реализации устройств, ведь только за 40 дней с момента выхода на рынок Индии Galaxy A были реализованы в количестве 2 млн экземпляров.
Это отличный показатель, к тому же стало известно, что компания получила с продаж 500 млн долларов, а это значит, что в среднем стоимость одного смартфона составила 250 долларов.
То есть уже можно говорить уверенно, что новая линейка смогла составить на рынке конкуренцию подобным устройствам от Xiaomi и Huawei.
Пока на индийском рынке предлагаются модели Galaxy A10, A30 и A50. До конца текущего года Samsung намерена только в Индии реализовать смартфонов на сумму 4 млрд долларов.
Samsung Galaxy A50 и Galaxy A30 стали доступны для предзаказа в России
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