Компания Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов

Напомним, что еще в апреле 2017 года компания приняла решение развивать в России смартфоны бренда Motorola, убрав при этом с продажи модели Lenovo.

Но как выяснилось, смартфоны Lenovo снова возвращаются на российский рынок, так как Motorola не оправдала ожиданий компании.

Дело в том, что ее доля на рынке сократилась до 1% с 7% в 2017 году. В скором времени, как пишет «Коммерсант», устройства Lenovo снова появятся в магазинах.

Причем они будут предлагаться в магазинах ряда сетей в России. Все это стало возможным благодаря заключению соглашения между Lenovo и компанией Mobilidi.

Считается, что возвращение смартфонов Lenovo позволит компании снова занять хорошие позиции на рынке среднебюджетных и бюджетных смартфонов.

Также журналисты сообщают, что первые смартфоны, которые начнут продавать в нашей стране будут оценена от 6 тыс. рублей.