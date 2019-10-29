Смартфоны iPhone больше не интересны россиянам

Таковы данные статистики по запросам пользователей в России за лето в Price.ru.

Согласно опубликованной статистике, в этом году iPhone по числу запросов даже не вошли в первую десятку, хотя в прошлом году лидером был iPhone 6s с 64 ГБ.

Больше всего россияне интересовались устройствами Samsung, Honor и Xiaomi.

На первом месте в этом рейтинге оказался Galaxy A10, а на втором и третьем месте числятся Galaxy S8 и Galaxy A50 в версии с 64 ГБ.

Еще в списке самых популярных устройств оказались Xiaomi Redmi Note 7 и Honor 10 Lite в версии с 64 ГБ памяти, а также Honor 10i в конфигурации со 128 ГБ встроенной памяти.