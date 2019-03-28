Новые смартфоны Huawei P30 и Huawei P30 Pro дебютировали 26 марта и уже доступны для предзаказов.



Предварительные данные по объёму заказов уже показали, что новые флагманы оказались намного популярнее своих предшественников.

Например, известно, что смартфоны Huawei P30 оказались в десять раз популярнее Huawei P20, к тому же аппараты установили новый рекорд по продажам в линейке.

Более подробно о новинках «Астера» сообщала ранее, а между тем напомним, что компания уже начала прием заказов на устройство Huawei P30 Lite.