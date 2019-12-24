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Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по Wi-Fi

25.12.2019 00:30

AnTuTu протестировала смартфоны на скорость их работы в беспроводных сетях, учитывая их работу в сотовой связи и Wi-Fi.
При тестах специалисты сравнивали показатели задержки, средней и максимальной скорости, а также загрузки и выгрузки файлов.

По всем показателям лидером рейтинга стал Huawei Mate 30 Pro 5G, который к тому же оказался единственным аппаратом со средней скоростью свыше 100 Мбит/с.


На втором месте оказался конкурент от компании Xiaomi и это флагманская модель Mi 9 Pro 5G. Следом за ним в списке расположился Vivo NEX 3 5G, Vivo iQOO Pro 5G и Vivo iQOO Pro.

В сети Wi-Fi лидерами оказались Mate 30 Pro 5G, Mate 30 5G и Mate 30 Pro, а в «десятку» еще попали модели Mate 20, Mate 20 Pro и Mate 30.

Также в сети Wi-Fi быстро работают смартфоны Samsung Galaxy Note10+ 5G, Galaxy S10+ и OnePlus 7 Pro.

Но в целом самые лучшие показатели у Huawei Mate 30 Pro 5G. Стоит отметить, что данная модель уже неоднократно демонстрировала лучшие результаты в разных тестах, и была признана лучшим смартфоном года, но правда в Китае.

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