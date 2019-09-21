Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

Еще до официальной презентации серии Huawei Mate 30 сообщалось, что в смартфонах будет установлена операционная система от Google, но без самих сервисов Google.

Данная информация оказалась достоверной и мощные новинки были представлены с операционной системой Android, но без почтового клиента gmail, YouTube, поиска от Google, и самого главного — Google Play. Это произошло из-за санкций, наложенных США на Huawei.

В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Поскольку смартфоны изначально поступят в продажу без важных для некоторых пользователей приложений, а у журналистов возник логичный вопрос, а появятся сервисы Google в Mate 30 после снятия санкций?

С этим вопросом журналисты обратились к главе компании Ричарду Ю. Он заявил, что в случае отмены санкций компания за одну ночь обновит устройства и восстановит доступ к Google Play и другим программам.

В целом управляющий Huawei надеется, что в ноябре на международном саммите, где будут присутствовать представители США и Китая, решится вопрос по поводу санкций.