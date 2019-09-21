Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфоны Huawei Mate 30 могут очень быстро получить сервисы от Google

21.09.2019 10:08

Еще до официальной презентации серии Huawei Mate 30 сообщалось, что в смартфонах будет установлена операционная система от Google, но без самих сервисов Google.
Данная информация оказалась достоверной и мощные новинки были представлены с операционной системой Android, но без почтового клиента gmail, YouTube, поиска от Google, и самого главного — Google Play. Это произошло из-за санкций, наложенных США на Huawei.

В связи с отсутствием сервисов от американской компании в Huawei приняли решение не продавать Mate 30 и Mate 30 Pro на территории ЕС.

Поскольку смартфоны изначально поступят в продажу без важных для некоторых пользователей приложений, а у журналистов возник логичный вопрос, а появятся сервисы Google в Mate 30 после снятия санкций?

С этим вопросом журналисты обратились к главе компании Ричарду Ю. Он заявил, что в случае отмены санкций компания за одну ночь обновит устройства и восстановит доступ к Google Play и другим программам.

В целом управляющий Huawei надеется, что в ноябре на международном саммите, где будут присутствовать представители США и Китая, решится вопрос по поводу санкций.

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