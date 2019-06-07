Смартфоны Huawei лишили Instagram и WhatsApp

Смартфоны Huawei лишили Instagram и WhatsApp07.06.2019 20:15
Компания Facebook заявила, что ввела запрет на установку своих приложений на смартфоны китайской компании Huawei.
Как пишет Reuters, руководство Facebook запретило предустанавливать свои приложения, а именно Facebook, Instagram и WhatsApp.
При этом отмечается, что данный запрет не распространяется на устройства Huawei, которые уже вышли на рынок.
Кроме этого, пользователи будущих смартфонов китайского бренда смогут сами устанавливать вышеперечисленные приложения.
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