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Смартфоны Huawei и Honor до конца года получат обновление EMUI 10

07.11.2019 16:40

Huawei в Сети опубликовала таблицу, в которой указано, какие смартфоны получат обновление EMUI 10.

До конца года 33 смартфона брендов Huawei и Honor получат прошивку EMUI 10. При этом обновление у аппаратов будет разное.

Часть аппаратов уже начнут получать финальную версию EMUI 10, а для других выпустят бета-версию фирменной оболочки.

Так, до конца года выйдет финальная версия EMUI 10 для Honor 20, Honor 20 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2, а также Huawei P30 и P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X (4G), Mate 20 RS и Mate 20 X (5G).

Закрытая бета-версия EMUI 10 в середине декабря выйдет для Honor 9X и Honor 9.

Для Nova 4e Enjoy 9S, Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20 и P20 Pro до конца ноября выпустят публичную бета-версию EMUI 10.

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