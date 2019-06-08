Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными

Harris Interactive после собственного исследования назвала самые надежные смартфоны, которыми оказались аппараты от Apple и Huawei.

Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.

В результате исследования специалисты Harris Interactive проследили за 130 тыс. случаев обращения в сервисные центры розничной сети Darty.

После этого были отсортированы бренды и как оказалось меньше всего проблем в первые два года эксплуатации испытывают владельцы смартфонов китайских брендов Huawei и Honor, а на третьем месте оказалась компания Apple.

Как пишет «ГазетаDAILY», со ссылкой на результаты исследования компании Harris Interactive, в Европе владение смартфоном в среднем составляет три года.