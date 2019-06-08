Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными

Смартфоны Huawei и Apple признаны самыми надежными08.06.2019 00:09
Harris Interactive после собственного исследования назвала самые надежные смартфоны, которыми оказались аппараты от Apple и Huawei.
Apple уже давно доказала, что ее смартфоны одни из самых надежных, а вот Huawei впервые попадает в такую категорию.
В результате исследования специалисты Harris Interactive проследили за 130 тыс. случаев обращения в сервисные центры розничной сети Darty.
После этого были отсортированы бренды и как оказалось меньше всего проблем в первые два года эксплуатации испытывают владельцы смартфонов китайских брендов Huawei и Honor, а на третьем месте оказалась компания Apple.
Как пишет «ГазетаDAILY», со ссылкой на результаты исследования компании Harris Interactive, в Европе владение смартфоном в среднем составляет три года.
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