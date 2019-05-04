Смартфоны HTC полностью исчезли с продажи крупнейших магазинов

Смартфоны HTC полностью исчезли с продажи крупнейших магазинов04.05.2019 20:08
HTC уже несколько лет показывает убытки, и компания сейчас даже не выпускает новые смартфоны.
По слухам она готовит пару новинок, но когда они будут представлены неизвестно. В апреле сообщалось, что HTC даже удалила свои приложения из Google Play, тем самым оставив существующих владельцев без поддержки.
Теперь смартфоны HTC полностью исчезли из списков крупнейших интернет-магазинов. Их сейчас невозможно найти в JD.com и TMall, о чем сообщили пользователи, которые вели поиск смартфонов для дальнейшей покупки.
На TMall в поиске показывается только U11 и U11+, но аппараты обозначаются пометкой распродано. На JD.com смартфоны HTC вообще не находятся через поиск.
Стоит отметить, что HTC официально не заявляла о своем банкротстве или продаже активов, возможно компания просто готовит «перезагрузку» и полностью новый модельный ряд.
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