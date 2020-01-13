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14 февраля : вторник

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Смартфоны Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro представят 24 февраля

14.01.2020 01:00

В конце следующего месяце пройдет выставка электроники MWC 2020, которую традиционно организуют в Барселоне, и уже известно, что на ней покажет китайская компания Honor.
Производитель электроники опубликовал тизер, посвященный будущей премьере. Так, 24 февраля будет представлен смартфон View 30 Pro, который в Китае продается под названием V30 Pro.

В основе V30 Pro лежит фирменный процессор Kirin 990 и как минимум 8 ГБ оперативной памяти, также предлагается версия с 12 ГБ ОЗУ. Дисплей в смартфоне диагональю 6,57-дюйма.

На тыльной стороне устройства расположено три датчика основной камеры. Главный модуль на 40 Мп, а два остальных на 12 и 8 Мп.

Помимо View 30 Pro, китайская компания покажет для Европы Honor 9X Pro, беспроводные наушники и ноутбук MagicBook с 14 и 15-дюймовыми экранами.

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