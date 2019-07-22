Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат жидкостное охлаждение

Завтра состоится презентация новых продуктов от бренда Honor. На мероприятии будут представлены смартфоны, ноутбук и фитнес-браслет. Также ожидается показ телевизора и ряда аксессуаров.

Завтра будут раскрыты все подробности Honor 9X и 9X Pro, но тизеры от производителя уже показывают возможности устройств.

Вчера стало известно, что смартфонах на боковой грани будет размещен сканер отпечатка пальца, а под «капотом» будет устанавливаться очень мощный Wi-Fi модуль.

Сегодня показали еще один тизер, который раскрыл новую особенность Honor 9X и 9X Pro.

Как выяснилось, в них будет использоваться жидкостное охлаждение, что конечно несвойственно аппаратам такого уровня.

Напомним, смартфоны получат процессор Kirin 810, его нельзя назвать игровым, но по тестам он показывает достаточно высокую производительность, а за счет жидкостной системы охлаждения смартфоны Honor 9X и 9X Pro даже при максимальной нагрузке будут холодными.