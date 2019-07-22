Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат жидкостное охлаждение

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22 августа : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат жидкостное охлаждение

22.07.2019 12:51

Завтра состоится презентация новых продуктов от бренда Honor. На мероприятии будут представлены смартфоны, ноутбук и фитнес-браслет. Также ожидается показ телевизора и ряда аксессуаров.
Завтра будут раскрыты все подробности Honor 9X и 9X Pro, но тизеры от производителя уже показывают возможности устройств.

Вчера стало известно, что смартфонах на боковой грани будет размещен сканер отпечатка пальца, а под «капотом» будет устанавливаться очень мощный Wi-Fi модуль.

Сегодня показали еще один тизер, который раскрыл новую особенность Honor 9X и 9X Pro.

Как выяснилось, в них будет использоваться жидкостное охлаждение, что конечно несвойственно аппаратам такого уровня.

Напомним, смартфоны получат процессор Kirin 810, его нельзя назвать игровым, но по тестам он показывает достаточно высокую производительность, а за счет жидкостной системы охлаждения смартфоны Honor 9X и 9X Pro даже при максимальной нагрузке будут холодными.

Смартфон Honor 9X получит очень мощный модуль Wi-Fi

Стали известны характеристики и цены на смартфоны Honor 9X и 9X Pro

Honor показала тизеры с ночной съемкой, сделанные на камеру Honor 9X Pro

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