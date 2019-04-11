Смартфоны Google Pixel 3 и OnePlus 6T покупают пользователи Samsung и Apple

Результаты интересного исследования опубликовала американская компания CounterPoint Research.

Статистика за прошлый год показала, что чаще всего владельцы смартфонов Samsung стали приобретать в качестве новых устройств аппараты других производителей.

В частности, пользователи южнокорейских аппаратов чаще всего останавливали свой выбор на Google Pixel 3 и OnePlus 6T.

Согласно обнародованным данным, каждый пятый покупатель Google Pixel 3 ранее владел iPhone, а еще 52% покупателей ранее пользовались аппаратами от Samsung.

Еще 14% покупателей Pixel 3 являлись пользователями устройств от Motorola. Если говорить о покупателях OnePlus 6T, то тут показатели немного меньше и бывших пользователей Samsung оказалось 37%, Apple — 16% и LG — 15%.