Смартфоны Google Pixel 3 и 3 XL отказываются нормально звонить

С момента выхода на рынок новых моделей смартфонов от Google, они регулярно находятся в центре внимания, правда это внимание негативное.

На этот раз у смартфонов пользователи выявили новую проблему, которая связана с работой базовой функции Google Pixel 3 и 3 XL.

В частности, владельцы таких смартфонов стали жаловаться, что в них имеют проблемы со звонками, а точнее при разговоре один из участников слышит другого с запозданием, а еще возникает эхо, различные искажения и так далее.

Отмечается, что проблема не решается путем сброса смартфона на заводские настройки.

К тому же один из пользователей сообщил, что после того, как у него появились проблемы с совершением звонов на смартфоне, он обменял устройство на аналогичное новое, но через время и на нем возникла проблема.

В свою очередь в компании Google эти сообщения еще никак не прокомментировали.