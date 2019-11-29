Apple и Samsung в Канаде занимают почти 90% рынка смартфонов

Аналитика Counterpoint рассказали про канадский рынок смартфонов. Обычно этот рынок не затрагивают в отчетах, так как он не является таким крупным как китайский, европейский или индийский, но он на самом деле является очень интересным.

Дело в том, что в Канаде покупают смартфоны только компаний Apple и Samsung, а другие аппараты там не пользуются спросом.

Причем больше половины рынка сейчас принадлежит Apple – 56,5%, тогда как годом ранее у «яблочной» доля была значительно меньше — 47,7%.

Второе место у Samsung с долей продаж 32%. В прошлом году у корейской компании продажи в Канаде были лучше, так как у нее было 38,8% рынка.

Остальные 11% продаж распределены среди других брендов, и среди них самый высокий показатель у LG, Google и Huawei, причем из этой тройки самый высокий показатель у LG – 3,1%.