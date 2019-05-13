Смартфоны Apple получат названия iPhone Pro, iPhone Pro Max и iPhone 11

В сентябре будут представлены новые смартфоны iPhone. Компания готовит преемников для текущих моделей, но по слухам может выйти еще четвертый аппарат с небольшим экраном. Про эту модель информации пока мало, и не факт, что ее покажут в сентябре 2019 года. Пока известно, что он будет идейным преемником iPhone SE.

По предположениям инсайдера Ben Geskin, аппараты получат название iPhone Pro, iPhone Pro Max и iPhone 11, причем последний станет заменой для iPhone XR.

Пока эти данные никак не подтверждены. Ранее сообщалось о других названиях — iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2.

Еще есть информация что новые смартфоны «яблочной» компании получат экраны с частотой до 120 Гц, а такие матрицы сейчас используют в iPad Pro.