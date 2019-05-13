Смартфоны Alcatel 3 и Alcatel 3L стали доступны для покупки в России

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Смартфоны Alcatel 3 и Alcatel 3L стали доступны для покупки в России

13.05.2019 22:54

Представленные на выставке MWC 2019 смартфоны Alcatel 3 2019 и Alcatel 3L 2019 стали доступны для покупки в РФ.

Старшая модификация Alcatel 3 2019 предлагается в двух версиях — 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, которые можно купить за 12 990 и 14 900 рублей соответственно.

В этой модели установлен чип NFC, процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 439 и экран диагональю 5,9—дюйма с разрешением 1560х720 пикселей. Стоит отметит, что дисплей смартфона защищает стекло от компании Asahi.

В смартфоне установили двойную основную камеру с разрешением 13 и 5 Мп, и фронтальную на 8 Мп.


Alcatel 3L 2019 относится к более дешевому сегменту, а предлагается он в одной конфигурации — 2/16 ГБ. Экран в смартфоне такой же, как и Alcatel 3, но процессор уже проще — Snapdragon 429.

Также в аппарате нет сканера отпечатка пальца и NFC. Цена этого устройства 10 990 рублей.

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