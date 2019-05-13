Смартфоны Alcatel 3 и Alcatel 3L стали доступны для покупки в России

Представленные на выставке MWC 2019 смартфоны Alcatel 3 2019 и Alcatel 3L 2019 стали доступны для покупки в РФ.

Старшая модификация Alcatel 3 2019 предлагается в двух версиях — 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, которые можно купить за 12 990 и 14 900 рублей соответственно.

В этой модели установлен чип NFC, процессор начального уровня Qualcomm Snapdragon 439 и экран диагональю 5,9—дюйма с разрешением 1560х720 пикселей. Стоит отметит, что дисплей смартфона защищает стекло от компании Asahi.

В смартфоне установили двойную основную камеру с разрешением 13 и 5 Мп, и фронтальную на 8 Мп.



Alcatel 3L 2019 относится к более дешевому сегменту, а предлагается он в одной конфигурации — 2/16 ГБ. Экран в смартфоне такой же, как и Alcatel 3, но процессор уже проще — Snapdragon 429.

Также в аппарате нет сканера отпечатка пальца и NFC. Цена этого устройства 10 990 рублей.