Смартфоны 800 000 россиян оказались заражены банковским вирусом

Смартфоны 800 000 россиян оказались заражены банковским вирусом03.10.2019 19:50
Специалисты UNCUYO и Avast смогли раскрыть масштабную хакерскую атаку, жертвами которой стали около 800 тысяч смартфонов россиян.
«Умные» телефоны были атакованы банковским ботнетем. По мнению специалистов, он действует с 2016 года и его целью были Android-устройства.
Троян в основном был нацелен на пять банков, расположенных в РФ. Все зараженные устройства были подключены к Geost.
Хакеры могли управлять смартфонами удалено и контролировать их, а также киберпреступникам были известны все данные о своих жертвах.
UNCUYO и Avast смогли раскрыть ботнет за счет вредоносной прокси-сети организованной программой HtBot, и за счет этого была получена личная переписка хакеров и данные об их операциях.
Предположительно, мошенники могли контролировать несколько миллиардов рублей.
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