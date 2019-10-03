Смартфоны 800 000 россиян оказались заражены банковским вирусом

Специалисты UNCUYO и Avast смогли раскрыть масштабную хакерскую атаку, жертвами которой стали около 800 тысяч смартфонов россиян.

«Умные» телефоны были атакованы банковским ботнетем. По мнению специалистов, он действует с 2016 года и его целью были Android-устройства.

Троян в основном был нацелен на пять банков, расположенных в РФ. Все зараженные устройства были подключены к Geost.

Хакеры могли управлять смартфонами удалено и контролировать их, а также киберпреступникам были известны все данные о своих жертвах.

UNCUYO и Avast смогли раскрыть ботнет за счет вредоносной прокси-сети организованной программой HtBot, и за счет этого была получена личная переписка хакеров и данные об их операциях.

Предположительно, мошенники могли контролировать несколько миллиардов рублей.