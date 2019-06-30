Смартфонам Samsung Galaxy 29 июня исполнилось 10 лет

29 июня 2019 года было 10 лет с момента выхода первого Android-смартфона компании Samsung.

В 2009 году корейская компания представила свой первый аппарат с самой популярной на данный момент мобильной операционной системой.

Модель под названием Samsung Galaxy GT-I7500 стал основателем линейки Galaxy. В этом устройстве был установлен 3,2-дюймовый сенсорный экран и Android 1.5.

Тогда еще производители в смартфонах использовали механические кнопки. Стоит обратить внимание, что за 10 лет смартфоны изменились кардинально, ведь теперь они способны частично заменить компьютер, фотоаппарат и даже кошелек.