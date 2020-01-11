Смартфонам Honor 9X и Honor 9X Pro стала доступна бета-версия ОС Android 10

Владельцы смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro уже могут на свои устройства установить бета-версию фирменной прошивки EMUI 10 на базе Android 10.

Китайская компания открыла публичное бета-тестирование долгожданного обновления, но пока оно доступно на территории Китая.

В компании Huawei отмечают, что бета-версия пока нестабильная, поэтому на смартфонах могут наблюдаться сбои и некорректная работа предустановленных программ.

Напомним, в Honor 9X и 9X Pro есть фронтальная выдвижная камера с разрешением 16 Мп. В смартфонах установили 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+.

В Honor 9X на задней панели разместили двойную камеру с разрешением 48 и 2 Мп, а в 9X Pro уже используется тройная камера с датчиками 48, 8 и 2 Мп.

Батарея в устройствах на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.