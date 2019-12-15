Смартфон Axon 10 Pro дебютировал в феврале этого года, а теперь компания готовит ему преемника.

Первые подробности о модели уже оказались в распоряжении инсайдеров. Так, стало известно, что модель получит название ZTE Axon 10s Pro.

Также этот аппарат станет одним из запланированных 10 с поддержкой сетей пятого поколения. Более того, этот аппарат в отличие от предшественника будет представлен на рынке только в версии с 5G.

Смартфон ZTE Axon 10s Pro создают на платформе Snapdragon 865, который позволит использовать режим переключения между 4G/5G и Wi-Fi.

Презентация новинки ожидается на выставке MWC 2020 в конце зимы.