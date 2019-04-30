Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G поступит в продажу 6 мая

Презентация нового смартфона от ZTE проходила еще в феврале этого года, однако о сих пор его продажи так и не стартовали.



Но похоже в компании полностью подготовились и даже зарегистрировали аппарат в TENAA. Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G, как сообщили в компании, поступит в продажу 6 мая.

О стоимости новинки информации нет. Напомним, что модель получила 6,47-дюймовый экран, топовый процессор Snapdragon 855, три версии с разным объёмом памяти, а также поддержку работы в сетях пятого поколения.