Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G поступит в продажу 6 мая

Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G поступит в продажу 6 мая30.04.2019 22:34
Презентация нового смартфона от ZTE проходила еще в феврале этого года, однако о сих пор его продажи так и не стартовали.
Но похоже в компании полностью подготовились и даже зарегистрировали аппарат в TENAA. Смартфон ZTE Axon 10 Pro с 5G, как сообщили в компании, поступит в продажу 6 мая.
О стоимости новинки информации нет. Напомним, что модель получила 6,47-дюймовый экран, топовый процессор Snapdragon 855, три версии с разным объёмом памяти, а также поддержку работы в сетях пятого поколения.
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